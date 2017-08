Sprachliche Bilder in der Flüchtlingsdebatte

Die Vorstellung, Flüchtlinge als Opfer oder als Invasoren zu sehen, beeinflusst stark den Diskurs in Deutschland. Die Sozialwissenschaftlerin Heidrun Friese hat das Phänomen erforscht.

Frau Friese, Sie sind im Mai 2017 auf Einladung des Goethe-Instituts in Lima nach Peru gereist, um sich mit internationalen Experten über Migration, Wanderungsbewegungen und Gastfreundschaft auszutauschen. Was kann Deutschland von anderen Ländern lernen?

Heidrun Friese: Deutschland und Europa fühlen sich immer derart im Zentrum der Globalisierung und der sogenannten Flüchtlingskrise. Doch wenn wir uns ansehen, wie viele Menschen weltweit in Bewegung sind – und welchen verschwindenden Teil Europa davon aufnimmt, muss die Europäische Union ihre Selbstwahrnehmung deutlich relativieren.

Tunesien hat 2011 Hunderttausende Flüchtende aus Libyen aufgenommen und dennoch ist der Umgang mit dem Thema viel entspannter als bei uns. Die meisten Flüchtenden bleiben ohnehin in der jeweiligen Region. Pakistan nimmt aktuell prozentual die meisten Menschen auf. Jordanien, die Binnenwanderungen in Lateinamerika – die Probleme, die Europa zu haben glaubt, sind geradezu lächerlich. Wir leben heute in transnationalen Welten.

Menschen waren doch schon immer in Bewegung und suchten eine bessere Zukunft woanders, oder nicht?

Friese: Ja natürlich. Wir können Gesellschaft gar nicht ohne Bewegung denken. Zu meinen, dass Länder sich vor anderen verbarrikadieren können, Obergrenzen für Flüchtlinge vergeben und Mauern hochziehen können, ist geradezu absurd. Wenn Menschen sich fortbewegen wollen, wird nichts sie aufhalten können.



Normale Menschen kommen im Diskurs nicht mehr vor: Wie die Macht der sprachlichen Bilder die gesellschaftspolitischen Debatten prägt, wird in der aktuellen Diskussion über die Flüchtenden, die Schutz in Europa suchen, so deutlich wie selten. Heidrun Friese geht den kontroversen gesellschaftlichen Imaginationen von den Geflüchteten nach: Die Figur des 'Fremden' als Bedrohung artikuliert den Rassismus des Populismus und legitimiert Sicherheitspolitiken. Humanitäres, religiös-ethisches Handeln hingegen fasst Geflüchtete als Opfer, die der Hilfe bedürfen.

Ist das ein Plädoyer dafür, alle Grenzen zu öffnen?

Friese: Wir Wissenschaftler sind keine Politiker. Unsere Aufgabe ist es zu mahnen und eine kritische Position einzunehmen. Das betrifft beispielsweise eine andere europäische oder internationale Mobilitätspolitik. Es ist ein großer Mythos, dass der ganze afrikanische Kontinent auf gepackten Koffern säße.

Ich erinnere gerne an das Jahr des Mauerfalls 1989, als es hieß, die gesamte Sowjetunion säße auf gepackten Koffern. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind dann doch nicht so viele Menschen gekommen.

Aber ohne Reisefreiheit entwickelt sich eine Art Dampfkochtopf- oder DDR-Phänomen: Der Mythos manifestiert sich, Legenden entstehen, die Attraktivität nimmt zu.

Wie kann Europa dem entgegenwirken?

Friese: Wir Europäer erinnern so gerne an unsere jüdisch-christlich-europäischen Werte. Doch vielleicht sollen wir uns erst einmal darüber bewusst werden, dass in den biblischen Werken der Barmherzigkeit an dritter Stelle die Gastfreundschaft steht.

Gemeint ist eine uneingeschränkte Gastfreundschaft, die nicht an Fragen, ‚Wo kommst du her und was nützt du mir’, gebunden ist. Und die nicht impliziert, dass der Gast auch bitte wieder gehen möge.

Der Arabische Frühling hat gezeigt, dass es nicht reicht, genug zu essen zu haben. Menschen wollen frei sein, und nicht in Gefängnissen verschwinden. Statt Milliarden in die Entwicklungshilfe zu investieren, sollten wir die Zivilgesellschaften in Tunesien, Libyen oder Ägypten stärken und die Demokratisierung unterstützen.

In ihrem Buch Flüchtlinge: Opfer – Bedrohung – Helden untersuchen Sie, wie Flüchtlinge in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Welchen Zugang haben Sie gewählt?

Friese: Es geht um die „soziale Imagination“, also wie wir uns etwas vorstellen ohne wirklich darüber nachzudenken. Ich frage meine Studierenden in jeder Einführungsveranstaltung zur Interkulturellen Kommunikation, welche Vorstellung sie vom Orient haben. Dann kommt der Teppich, 1001 Nacht, Ali Baba; es sind immer die gleichen Bilder, mit denen wir andere erst zu „die anderen“ machen. Und es sind nicht die Bilder, die ich dann zeige, von Männern im SUV und mit Smartphones.

Warum ist die soziale Imagination in Bezug auf Flüchtlinge so fatal?

Friese: Die Zuschreibungen sind inzwischen fest an politische Diskurse gebunden. Flüchtlinge als Bedrohung zu sehen, als Invasoren oder Schmarotzer, ist derzeit an den populistischen Diskurs gebunden. Dabei ist der Topos, den anderen als potenziellen Feind zu sehen, sehr alt.

Die Opfer-Imagination ist genauso irreführend, denn sie reduziert Menschen auf hilflose Wesen ohne Handlungsmacht. Die Botschaft wird vor allem im humanitären Diskurs transportiert, durch immer drastischere Fotos von ertrinkenden Menschen beispielsweise. Der Diskurs zielt auf unsere Emotionen und ist im Kern zutiefst unpolitisch.

Die dritte Imagination stammt aus dem Diskurs der linken Aktivisten mit dem Impetus des Revolutionären. Geflüchtete werden heroisiert. In diesen Bildern glauben wir, alles von ihnen zu wissen. Aber die ganz normalen Menschen, die Familienväter, die Jobsuchenden, kommen in diesem Diskurs gar nicht mehr vor. So spricht man ihnen ihre Individualität und Selbstbestimmung ab.

Flüchtlinge: Die Odyssee der Kinder Nie zuvor waren weltweit so viele Jungen und Mädchen auf der Flucht. Mehr als 20 Millionen Kinder hoffen in Lagern in Asien und Afrika oder auf dem Weg nach Europa auf eine bessere Zukunft. Von Andreas Gorzewski

Ungewisse Zukunft: Zehntausende irakische Jesiden mussten im vergangenen Jahr vor der Terrormiliz "Islamischer Staat" fliehen. Wann sie in ihre Heimatdörfer im Sindschar-Gebirge zurückkehren können, weiß niemand. Wie dieser Junge in einem Flüchtlingslager in Silopi nahe der türkisch-irakischen Grenze blicken sie weiterhin einer ungewissen Zukunft entgegen.

Feldbetten aufstellen: In vielen deutschen Kommunen müssen Schutzsuchende in großen Hallen unterkommen. In der Frankenhalle in Neustadt bei Coburg hilft ein Kind dabei, Feldbetten vorzubereiten.

Zuversicht im Niemandsland: Obwohl dieses Mädchen im Grenzgebiet zwischen Griechenland und Mazedonien gestrandet ist, wirkt es zuversichtlich. Tausende Menschen versuchten dort in den vergangenen Wochen, einen Zug Richtung Serbien zu besteigen.

Schlafen auf dem Gang: In einem überfüllten Zug von Budapest nach München sind Flüchtlingskinder auf dem Gang eingeschlafen. Wie Tausende andere Menschen versuchen sie, über den Balkan nach Mitteleuropa zu kommen. Ungarn ließ sie nur kurz passieren, bevor es seine Grenze abriegelte.

Weg vom Bürgerkrieg: Zehntausende Jemeniten haben ihre Familie und ihre Habseligkeiten mitgenommen, um dem Bürgerkrieg im ärmsten Land der arabischen Welt zu entkommen. Schiitische Huthi-Rebellen und die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung liefern sich einen blutigen Bürgerkrieg. Unter den Tausenden von Toten sind auch viele Kinder.

Anstehen für Lebensmittel: Ohne Hilfe aus dem Ausland könnten viele Menschen in Syrien nicht überleben. In einer Zeltstadt bei Idlib warten diese Kinder geduldig auf Lebensmittelpakete.

Fremde Verkehrssysteme: Eine Fahrkarte für den Nahverkehr zu kaufen, das ist auch für manchen Deutschen eine Herausforderung. In Sachsen-Anhalt hat Verkehrsminister Thomas Webel versucht, Flüchtlingskindern zu erklären, wie sie einen Fahrkartenautomaten bedienen können.

Raus aus dem Lager: Tausende Menschen versuchen, von Afrika aus Italien zu erreichen - auf kaum seetüchtigen Booten. Dabei sind allein in diesem Jahr schon Hunderte ertrunken. Wer an Land kommt, will meist weiter nach Norden reisen. So ist das Flüchtlingscamp auf der Insel Lampedusa für dieses Kind und seine Familie wohl nur eine Durchgangsstation.

Schulbesuch als Ablenkung: Der Schulbesuch bietet ein wenig Ablenkung vom tristen Alltag im Thet Kel Pyin-Flüchtlingslager in Myanmar. In dem südostasiatischen Land sind Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya aus ihren Dörfern vertrieben worden. Sie sind in andere Landesteile oder ins Ausland geflohen.

Kindheit als Soldat: In vielen Konflikten in Afrika werden Kinder gezwungen zu kämpfen. Sie vertreiben dabei auch Altersgenossen. Nur selten gelingt es wie hier in der Zentralafrikanischen Republik, Kinder und Jugendliche aus den Fängen von Milizen zu befreien.

Vertrieben von Boko Haram: Die Terrorgruppe Boko Haram verbreitet im Norden Nigerias und den Nachbarländern Angst und Schrecken. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef schätzt, dass etwa 1,4 Millionen Kinder auf der Flucht vor Boko Haram sind. Im nigerianischen Registrierungszentrum Geidam erhalten Flüchtlingskinder eine Mahlzeit.



Wie lassen sich diese Imaginationen aufbrechen?

Friese: Genau diese Frage stellt das Buch auch. Es ist kein Rezeptbuch, es gibt kein Richtig und Falsch. Das Thema überhaupt anzusprechen und einige zum Nachdenken zu bringen, ist ein erster Schritt.

Im Sport oder auch bei Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar ist das integrative Moment schon viel ausgeprägter als im Alltag. Auch müssen wir institutionell flexibler, informeller werden und die Überbürokratisierung in den Griff bekommen.

Doch letztlich betrifft die Gastfreundschaft unser ganzes Leben. Es ist die Frage danach, wie wir ethisch und politisch miteinander umgehen und wie wir leben möchten.

Sarah Kanning

© Goethe-Institut e. V. Internet-Redaktion 2017

Die Kultur- und Sozialanthropologin und Professorin für Interkulturelle Kommunikation an der TU Chemnitz, Heidrun Friese, hat in Lampedusa und Tunesien Feldforschungen zu Fluchtbewegungen unternommen. In ihrem Buch Flüchtlinge: Opfer – Bedrohung – Helden beschäftigt sie sich mit den Bildern, die wir von Flüchtenden haben.

Sarah Kanning stellte die Fragen. Sie ist Redakteurin in Frankfurt am Main.